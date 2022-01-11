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Kripto paralardan rekor sermaye çıkışı yaşandı

Kripto paralardan 2022'nin ilk haftasında rekor sermaye çıkışı yaşandı.

11.01.2022 - 07:01 |
Kripto paralardan rekor sermaye çıkışı yaşandı

Dijital varlık yöneticisi CoinShares'in verilerine göre kripto para yatırım ürünleri ve fonlarından 2022 yılının ilk haftasında rekor sermaye çıkışı gerçekleşti.

Aralık ayı ortasından bu yana sermaye çıkışı ile karşı karşıya kalan kripto paralardan 2022'nin ilk haftasında 207 milyon dolar çıktı. Aralık ayı ortasından bu yana çıkan sermaye 465 milyon dolar seviyesine ulaştı.

7 Ocak ile sona eren haftada en büyük sermaye çıkışı 107 milyon dolar ile Bitcoin'de gerçekleşti.

Ethereum'dan sermaye çıkışı 7 Ocak haftasında 39 milyon dolar olurken, son 5 haftada toplam 200 milyon dolar sermaye çıkışı yaşandı.

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