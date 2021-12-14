Kripto varlıklara para girişi devam etti

CoinShares'in Dijital Varlık Fon Akışları raporuna göre, geçtiğimiz hafta kripto varlıklara 88 milyon dolar sermaye girişi oldu. Bitcoin, 51 milyon dolar ile en fazla sermaye girişi olan kripto para olurken, ay başından bu yana 88,2 milyon dolar, yılbaşından bu yana 6,45 milyar dolar Bitcoin'e yöneldi.

Ethereum'dan bu hafta 17,2 milyon dolar çıkış gerçekleşirken, Solana 18,8 milyon dolar, Tron 17 milyon dolar ve çok varlıklı yatırım ürünleri 15 milyon dolar yatırım aldılar.

Kripto varlıklara ay başından bu yana 144 milyon dolar ve yılbaşından bu yana 9,5 milyar dolar sermaye girişi yaşandı.