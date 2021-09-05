Kritik veri sonrası altın tırmanışa geçti

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantısı ve ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla 1820 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, bu hafta genel itibarıyla bu seviyenin altında işlem gördü.

Genel olarak sakin seyrin hakim olduğu ons altın, cuma günü ABD’den gelen istihdam verileri sonrası tırmanışa geçti.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Para ve emtia piyasalarının yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi ağustos ayında 235 bin artış kaydetti. Özellikle Fed Başkanı Powell’ın istihdam hedefi konusundaki kararlı duruşu ve pandemi koşulu altında işsiz kalan ABD vatandaşlarının tekrardan ekonomiye kazandırılması için son derece kritik olan istihdam verileri ABD ekonomisinin toparlanması açısından büyük önem taşıyordu.

Piyasa beklentisinin 750 bin olduğu ABD tarım dışı istihdam verileri ağustos ayında 235 bin olarak gerçekleşerek 7 ayın en düşük artışını kaydetti.

Varlık alım programının zamanlamasını etkileyecek olan istihdam verisinin ardından piyasalarda risk iştahı azaldı ve ons altında sert fiyat hareketleri gözlendi.





ONS ALTINDA SERT YÜKSELİŞ HAREKETİ

Bu gelişme ile birlikte cuma gününe 1811 dolar seviyesinden başlayan ons altın, istihdam verisinin ardından 1836 dolar seviyesine kadar yükseliş kaydetti ve ardından haftayı 1830 dolar seviyesinde tamamladı. Ons altın haftalık bazda yüzde 0.66 oranında değer kazandı.

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ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Ons altındaki fiyat hareketlerine paralel olarak gram altın fiyatları da bu hafta primli seyretti. Haftanın son işlem gününe 482 lira seviyesinden başlayan gram altın, ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altında yaşanan sert fiyat hareketlerine paralel olarak 490 lira seviyesine kadar yükseliş kaydetti ve haftayı 489 liradan kapattı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 kazançla 487,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,37 artışla 3.229,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 786,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 789,00 liraya yükseldi.





DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısı ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi bu hafta 92 seviyesine kadar geri çekildi.

Böylece 6 gelişmiş ülke para birimine karşı dolardaki fiyatlamaların takip edildiği dolar endeksi kritik eşik olan 93 seviyesinin altına sarktı.

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Öte yandan yurt içi piyasalarda çarşamba günü Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek büyüme verileri takip edildi. Veriye göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21.7 oranında rekor bir büyümeye imza attı. Bu gelişmelerle birlikte hafta ortasında dolar kuru 8.26 lira seviyesine kadar geri çekildi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kaybederek 8,2940 liraya, euro da yüzde 0,12 azalarak 9,8590 liraya geriledi.