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Küba'ya büyük yaptırım zararı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, ABD’nin yaptırımlarının 9,157 milyar dolar zarara neden olduğunu açıkladı.

18.06.2021 - 13:20 | | AA
Küba'ya büyük yaptırım zararı

Parilla, Twitter’da paylaştığı videoda, "Nisan 2019 ve Aralık 2020 aylarında 9,157 milyar dolar ekonomik zarara yol açan ABD'nin uyguladığı ambargoyu halkımızın ve uluslararası toplumun önünde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ablukanın kaldırılmasını isteyen kararın 23 Haziran’da Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunulacağını dikkati çeken Parilla, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 243 ambargo uyguladığını, Joe Biden’ın da aynı politikayı devam ettirdiğini kaydetti.

16 Nisan'da, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Raul Castro, "ABD ile yeni bir tür ilişki kurmaya” istekli olduğunu bildirmişti. 

 

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