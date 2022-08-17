Kullandırılan nakdi krediler arttı

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nakdi kredilerin 6.347 milyar TL’si bankalar, 101 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 53 milyar TL’si finansman şirketleri ve 55 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla 198 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 187 milyar TL’si bankalara, 7,6 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir.

Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla bir önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 2,9 oldu.

TİCARİ KREDİLER 5,3 TRİLYON TL OLDU

Ticari krediler yüzde 66 artarak 5.283 milyar TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyinde gerçekleşti. Ticari krediler içinde imalat sanayii yüzde 31 ile en yüksek paya sahiptir. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektörler toptan ve perakende ticaret ile inşaattır.

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 6,6 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 5,6 ile enerji sektörü ve yüzde 4,6 ile turizm sektörü takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 1,2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 37 artarak 1.274 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 44’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 28’ini konut kredileri, yüzde 22’sini kredi kartları ve yüzde 6'sını taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL KREDİ KULLANAN MÜŞTERİLERİN SAYISI 36,3 MİLYON OLDU

Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 1,8 milyon kişi artarak 36,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 35,1 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANANLAR

Haziran ayında 201 bin kişi ilk defa kredi kartı, 129 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 28 bin oldu. 138 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

İSTANBUL EN YÜKSEK BİREYSEL KREDİ BAKİYESİ OLAN İL

2022 yılı Haziran ayı itibarıyla İstanbul’da 427 milyar TL, Ankara’da 121 milyar TL ve İzmir’de 82 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Kilis, yüzde 46 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla İzmir, Ankara ve Tekirdağ oldu."