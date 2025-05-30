Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaKur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi
HaberlerUzmanparaKur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 18 milyar 800 milyon dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

30.05.2025 - 15:37 | | AA
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin nisan ayı sonuçlarını yayımladı.

Haberin Devamı

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi nisanda 2,8 milyar dolar azalarak 21,6 milyar dolardan 18,8 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 1,6 milyar dolar düşüşle 18,6 milyar dolardan 17 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 1,3 milyar dolar azalarak 3,1 milyar dolardan 1,8 milyar dolara indi.

Sedef Güler'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Dehşeti saniye saniye anlattı

Sedef Güler'in katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı! Dehşeti saniye saniye anlattı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Güler'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Güler'i ziyaret etti