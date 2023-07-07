Kur korumalı mevduatta süre uzatıldı
Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.
07.07.2023 - 09:42 |
"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.