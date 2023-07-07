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Kur korumalı mevduatta süre uzatıldı

Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

07.07.2023 - 09:42 |
Kur korumalı mevduatta süre uzatıldı

"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.

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