'Kurdaki hareketleri sıkı bir şekilde izliyoruz'

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımlarına son verilebileceğini ima eden yorumunun dolar karşısında yenin yükselmesine neden olmasının ardından yetkililerin döviz piyasasındaki hareketleri "sıkı bir şekilde izlediğini" söyledi.

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Suzuki, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Piyasada çeşitli konuşmalar olduğunu biliyorum ama maliye bakanlığı bunların hiçbiri hakkında yorum yapmayacak. Her bir günlük döviz piyasası hareketi hakkında yorum yapmayacağım. Temel duruşumuz, para birimlerinin temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı hareket etmesinin arzu edildiği yönündedir" dedi.