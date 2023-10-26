'Kurdaki hareketleri yakından izliyoruz'

Gazetecilerin yendeki yeni zayıflıkla ilgili bir sorusuna yanıt veren Suzuki, "Piyasa hareketlerini daha önce olduğu gibi aciliyet duygusuyla izliyorum" dedi.

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Dolar 150,48 yene yükselerek Japonya'nın yerel para birimini desteklemek için piyasaya en son müdahale ettiği geçen yılın ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar en son 150,42 yenden işlem gördü.

150 yen çizgisi yatırımcılar tarafından müdahaleyi tetikleyebilecek bir tehlike bölgesi olarak algılanıyor. Suzuki müdahale hakkında yorum yapmadı.