Küresel altın talebi geriledi

Mücevher amaçlı talepte artışa, merkez bankaları ve perakende yatırımcıların güçlü ilgisine rağmen altın talebi finansal yatırımcıların satışları ile geriledi.

Temmuz-eylül döneminde küresel altın talebi 2020'nin aynı dönemindeki 894,4 tondan 831 tona indi. 2019'un üçüncü çeyreğinde talep 1084,9 tona kadar çıkmıştı.

WGC kıdemli analisti Louise Street yaptığı açıklamada, "Mücevher talebi geçen yıl görülen seviyeleri aşmaya devam edecek, ancak yatırım amaçlı talep 2021'de daha zayıf olacak. Bununla birlikte güçlü tüketici ve merkez bankası talebinin Borsa Yatırım Fonları'nın talebindeki kayıpları azaltacağını öngörüyoruz" dedi.

Mücevher amaçlı altın talebinin 2021'de 2020 yılındaki 1401 tondan 1700-1800 ton aralığına çıkması bekleniyor. 2019'da bu talep 2123 ton olmuştu.