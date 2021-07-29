Küresel altın talebi yılın ilk yarısında geriledi

WGC'nin bugün açıkladığı "altın talep trendleri 2021 2'nci çeyrek" raporuna göre, 2021 ikinci çeyrekte küresel altın talebi 955,1 ton oldu.

2020 ikinci çeyrekte 960,5 ton olan altın talebi 2019'un aynı döneminde ise 1132,1 ton seviyesindeydi.

Yılın ilk 6 ayında ise altın talebi 2020'nin aynı dönemindeki 2044 tondan 1833,1 tona indi. 2019'un aynı döneminde altın talebi 2195,5 ton seviyesindeydi.

2021 ikinci çeyrekte takı amaçlı altın talebi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 244,5 tondan 390,7 tona yükselirken, yatırım amaçlı altın talebi ise yüzde 51 düşüşle 584,2 tondan 284,5 tona düştü.

Merkez bankalarının altın alımları ise yüzde 214 artışla 199,9 tona çıktı. İlk çeyrekte sanayide kullanım için altın talebi de yüzde 18 artarak 80 ton oldu.