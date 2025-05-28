Küresel bakır piyasası fazla verdi

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) aylık bülteninde, küresel rafine bakır piyasasının Şubat ayındaki 180 bin ton fazlaya kıyasla Mart ayında 17 bin ton fazla verdiğini açıkladı.

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ICSG, yılın ilk 3 ayında piyasanın 289.000 ton fazla verdiğini, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakamın 268.000 ton fazla olduğunu belirtti.

Mart ayında dünya rafine bakır üretimi 2,43 milyon metrik ton olurken, tüketim 2,41 milyon metrik ton olarak gerçekleşti.