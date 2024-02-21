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Küresel bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Küresel rafine bakır piyasasında aralıkta 20 bin ton fazla oluştu.

21.02.2024 - 09:45 | | Foreks Haber
Küresel bakır piyasasında arz fazlası oluştu

Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) son aylık bülteninde küresel rafine bakır piyasasının kasım ayındaki 123.000 tonluk açığa kıyasla aralık ayında 20.000 ton fazla verdiğini açıkladı.

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Verilere göre 2023 yılının tamamında 87 bin ton açık oluştu. 2022'de 434 bin ton açık gerçekleşmişti.

Aralık ayında dünya rafine bakır üretimi 2,39 milyon ton olurken, tüketim 2,37 milyon ton olarak gerçekleşti.

ICSG, Çin'in antrepolarındaki envanter değişikliklerine göre ayarlandığında kasım ayındaki 132.000 tonluk açığa kıyasla Aralık ayında 15.000 ton fazla olduğunu belirtti.

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