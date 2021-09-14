Küresel büyüme beklentileri geriledi

Bank of America ağustos ayı fon yöneticileri anketinin sonuçlarını açıkladı. Şirketin belirlemesine göre fon yöneticilerinin küresel büyümeye ilişkin beklentileri ağustos ayında mayıstan bu yana en düşük seviyeye inerken Çin'in gevşetme adımları atacağına ilişkin tahmin ise temmuz ayında %44 olan seviyesinden %82'ye yükseldi.

Ankete göre katılımcılar likidite düzeylerinin iyi olduğunu belirtirlerken, likiditeyi olumlu değerlendirme seviyesi 2018 finansal krizi öncesinden bu yana en yüksek düzeye geldi. Hisse senedi işlemlerinde korunmanın da 2018 Ocak ayından bu yana en düşük düzeyde olduğu kaydedildi.

Katılımcılar öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarını 2021 sonundan önce azaltmasının beklendiğini de vurguladılar. Fed'in ilk faiz artırımına ilişkin beklenti ise 2023 yılı Şubat ayına ötelendi.