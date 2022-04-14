'Küresel büyüme savaştan darbe alacak'

Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna'daki savaşın gıda, enerji ve bazı metal fiyatlarında keskin yükselişe yol açtığını belirten Yellen, "Bu savaşın küresel büyümeye bir darbe vurması büyük olasılık" diye konuştu.

Yellen, Rusya'nın enerji arzında aksamaya karşı en kırılgan bölge olan Avrupa'da resesyon görünümü konusunda daha endişeli olduğunu da vurguladı.

ABD'nin çok güçlü bir ekonomiye ve iş gücü piyasasına sahip olduğunu belirten Yellen, bununla birlikte ABD'nin ücret baskıları ile karşı karşıya olduğunu da ifade etti.