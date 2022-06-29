'Küresel ekonomi 2023'te yavaşlayacak'

2023 yılında küresel ekonomide büyümenin yüzde 1,7'ye gerileyeceğini tahmin eden Wells Fargo, çok sayıda büyük ekonomi ve özellikle ABD için bir resesyon olasılığının arttığını vurguladı.

Wells Fargo raporunda "Merkez bankalarının çoğunun şahin oldukları bu yılın ardından gelecek yılın ikinci yarısında bazı merkez bankalarının sıkı para politikalarını kapatmaya başlamalarını bekliyoruz. ABD ve İngiltere'de resesyon ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizleri düşürmeleri sonucunu getirebilir" ifadelerine de yer verdi.