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Küresel enerji endüstrisinin görünümü pozitif

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel enerji endüstrisinin görünümünün durağandan pozitife çevrildiğini duyurdu.

26.04.2021 - 15:42 | | AA
Küresel enerji endüstrisinin görünümü pozitif

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, küresel enerji endüstrisinin görünümünün talep artışı ve fiyat artışı nedeniyle durağandan pozitife çevrildiği, emtia fiyatlarındaki artışın gelecek 12-18 aylık dönemde endüstriyi desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Moody’s'in, orta vadede petrol varil fiyatının 45-65 dolar aralığında olacağını tahmin ettiği belirtildi.

Moody’s açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Elena Nadtotchi, “Kovid-19 salgını kontrol altına alındıkça tüketim talebindeki, ticaretteki ve imalat aktivitesindeki artış küresel ekonomik büyümeyi yönlendiriyor. Bu da 2021 yılının sonlarına ve 2022 yılının başlarına doğru olan petrol ve doğal gaz talebini hızlandırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, olumlu piyasa koşullarının, önümüzdeki dönemde şirketlerin arama ve üretim faaliyetlerini ve şirket gelirlerini olumlu yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.

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