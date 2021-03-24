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Küresel ham çelik üretimi arttı

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak yaklaşık 150,2 milyon tona yükseldi.

24.03.2021 - 07:24 | | AA
Küresel ham çelik üretimi arttı

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, şubatta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 150,2 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 10,9 artarak 83 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 5,6 düşerek 7,5 milyon tona geriledi.

Yine aynı dönemde Rusya’nın üretimi yüzde 1,3 azalarak 5,7 milyona tona, ABD’nin üretimi yüzde 10,9 gerileyerek 6,3 milyon tona ve Almanya’nın üretimi yüzde 10,4 düşerek 3,1 milyon tona geriledi.

Birlik verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi de şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 3 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde, çelik üretimi Brezilya'da yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona, İran’da 11,3 yükselerek 2,3 milyon tona ulaştı.

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