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Küresel hisse senetlerinde alım bekleniyor

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan ay sonunda küresel hisse senetlerinde alım bekliyor.

26.03.2021 - 07:52 | | Foreks
Küresel hisse senetlerinde alım bekleniyor

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan'ın küresel türev araştırmaları birimi başkanı Marko Kolanovic, son günlerde makro görünümde bir değişiklik olmamasına karşın hisse senedi piyasalarında satış yaşandığına dikkat çekti.

Kolanovic, birçok yatırımcının ay sonu ve çeyrek sonu olması nedeniyle genellikle dönem sonunda beklenen satış hareketinden çekinerek alımlar için nisan ayını beklediklerini ifade etti.

Uzman bununla birlikte ayın son günlerinde satış değil alım beklediğini kaydetti. Sonraki dönemde de kısa vadede borsalarda yükseliş tahmin ettiği aktardı.

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