Küresel hisse senetlerinde güçlü performans

Financial Times'ın haberine göre dünya çapındaki hisse senetlerinden oluşan MSCI endeksi bu yıl yüzde 7,7 ile 2019'dan bu yana en yüksek kazancı elde etti ve yatırımcılar hızlı faiz indirimi beklentilerini azaltsa bile hisse senetleri 2020'den bu yana herhangi bir çeyrekte tahvillerden en büyük marjla daha iyi performans gösterdi.

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Çeyrek boyunca 22 ayrı seferde rekor seviyede kapanan S&P 500 de bu yükselişe yardımcı oldu.

Yapay zeka patlaması, çip tasarımcısı Nvidia'nın yılın ilk üç ayında piyasa değerine 1 trilyon dolardan fazla değer katmasıyla piyasanın kazanımlarını körükledi ve bu, söz konusu dönemde küresel hisse senedi piyasalarının toplam kazancının yaklaşık beşte birine denk geliyor.

ABD'de, ocak ve şubat aylarında enflasyondaki beklenmedik artışlara rağmen yurt içi büyümenin dirençli olduğuna dair işaretler hisse senetlerini destekledi ve bu da yatırımcıların bu yıl altı faiz indirimi beklentilerini geri çevirmelerine yol açtı.

Piyasalar şu anda ABD Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranının 23 yılın en yüksek seviyesinden 0,25 puanlık üç indirim öngörüsüne katılıyor.

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Invesco'nun Baş Küresel Piyasa Stratejisti Kristina Hooper, "Bu dönem oldukça iyimser bir dönem oldu. Bu süreçte bize yardımcı olan bazı yapay zeka heyecanları da yaşadık, ancak bu her şeyden önce para politikasının gevşetilmesi ve ikinci olarak çok dirençli bir küresel ekonomi ile ilgili bir hikaye" dedi.

Wall Street'te teknoloji odaklı başlayan ralli, Avrupa ve Japonya'daki hisse senetlerinin ABD'yi geride bırakmaya başlamasıyla birlikte çeyrek boyunca kademeli olarak genişledi.

İngiltere'nin FTSE 100, Almanya'nın Dax, Fransa'nın CAC 40 ve İspanya'nın Ibex 35 endeksleri mart ayında S&P 500'den daha iyi performans gösterdi, çünkü Wall Street'in rallisinin baş döndürücü hızı azalmaya başlarken küresel endeksler ve teknoloji dışındaki sektörler ABD'de daha önce yapay zeka kaynaklı kazançları yakaladı.

Lombard Odier Investment Managers'ın Makro Başkanı Florian Ielpo, "Hisse senedi piyasası çok hevesli ve topyekün bir ralliyi kucaklıyor" dedi.