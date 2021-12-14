Küresel petrol arzı talebi aşmaya başladı

IEA, Omicron varyantı ile birlikte artan koronavirüs vaka sayılarının petrol talebini yavaşlatacağını öngörerek talepte büyüme tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. Ancak IEA, Omicron'un küresel petrol talebine büyük zarar vermeyeceğini de belirtti.

2022 yılı için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışı petrol arzı tahminini 100 bin varil/gün azaltan IEA, küresel talepte büyüme tahminini de aynı miktarda düşürdü.

2021 yılı için talepte büyüme tahminini 100 bin varil/gün azaltarak 5,4 milyon varil/güne indiren IEA, 2022 beklentisini de 100 bin varil/gün düşürerek 3,3 milyon varil/güne çekti.

IEA, 2021 yılında 1,5 milyon varil/gün artan petrol arzının 2022 yılında 6,4 milyon varil/gün yükseleceğini öngördü. OPEC+'ın kasım ayında üretimini 400 bin varil/gün yükselttiğine işaret eden IEA, OPEC+'ın uyguladığı üretim kısıntısına 2022 yılında tamamen son vermesi halinde 2022 yılı ilk çeyrekte 1,7 milyon varil/gün ve ikinci çeyrekte 2 milyon varil/gün arz fazlası oluşacağını da vurguladı.

OPEC+'ın üretim kısıntılarına tamamen son vermesi halinde Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerinin 2022'de rekor seviyelere çıkacağı da öngörüldü.