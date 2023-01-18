Küresel petrol talebinde rekor beklentisi

IEA, 2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 200 bin varil/gün artırarak 1,9 milyon varil/güne çıkarırken, küresel talebin günlük ortalama 101,7 milyon varil ile pandemi öncesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasını beklediğini bildirdi.

Çin'in petrol talebi için tahminini 100 bin varil/gün artırarak 15,9 milyon varil/güne çıkaran IEA, uluslararası seyahatlerin toparlanması ile birlikte uçak yakıtı talebinde artışın bu yıl küresel petrol talebinde yaşanacak yükselişin neredeyse yarısını oluşturacağını da savundu.

Küresel petrol arzının 2022 yılında 100 bin varil artarak 100,1 milyon varil/gün olacağını tahmin eden IEA, 2023 yılı için global petrol arzı tahminini 300 bin varil/gün yükselterek 101,1 milyon varil/güne çıkardı.