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'Küresel petrol üretimi azalabilir'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, "Düşen yatırımlar nedeniyle küresel petrol üretimi yüzde 30 azalabilir" dedi.

14.12.2021 - 07:38 |
'Küresel petrol üretimi azalabilir'

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman, fosil yakıtlara yatırımların düşmekte olmasının etkisiyle 2030 yılına kadar küresel petrol üretiminin yüzde 30 azalabileceğini söyledi.

Enerji Bakanı Salman, "Eğer enerjiye yeterli harcama olmaz ise tehlikeli olabilecek bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun sonucunda bir enerji krizi olabilir" diye konuştu.

Günlük petrol üretiminin 2030'a kadar 30 milyon varil azalabileceğini belirten Bakan Abdulaziz bin Salman, enerji şirketlerini ve yatırımcıları petrol ve gaz konusunda verilen "korkutucu mesajları" görmezden gelmeye çağırdı.

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