Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço dönemi yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması küresel piyasalarda risk algısını azalttı.

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ABD'de ağırlıklı olarak beklentilerin üzerinde gelen şirket karlılıkları ekonomik aktivitenin canlı kalmaya devam ettiğini gösterirken, bu durum enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) hedeflediği seviyeye gelmesinin zaman alabileceği ihtimalini de öne çıkarıyor.

Analistler, ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini kaydederek, Fed'in gevşeme hızının gelecek dönemde güçlü ekonomik aktivite sebebiyle etkilenebileceğini söyledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 70,5'e çıkarıldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde değişim göstermeyerek yüzde 2,7 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,1'den yüzde 3'e geriledi.

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Kurumsal tarafta ise ABD'li bölgesel banka New York Community Bank'ın hisseleri, bilançosunda ticari gayrimenkul kredileri kaynaklı zarar bildirmesi sonrasında yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Bankanın zayıf bilançosu finans sektöründeki diğer şirketlerin hisselerinde de baskıya neden olurken, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2,3, Morgan Stanley'nin hisseleri yaklaşık yüzde 2, Bank of America'nın hisseleri yüzde 1,8, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,4 ve JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1,2 geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.

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Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 4 baz puan azalışla 4,25 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,27 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0,2 yükseliş kaydetmesinin ardından, yeni güne 104,3 seviyesinden başladı.

Fed'in faiz oranını 50 baz puan düşürmesinden sonra ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin arttığına ve yüzde 4,28 seviyesine kadar yükseldiğine işaret eden analistler, bu hareketin iyileşen ekonomik verilerin yanı sıra Bankanın bundan sonraki faiz indirimlerinde daha agresif olmayacağına dair beklentilerden kaynaklandığını söyledi.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,4 değer kazanarak 2.747,7 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.736 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısının petrol tesislerini etkilememesinin ardından cuma günkü kapanışın yüzde 4,4 altında 72,3'ten işlem görüyor.

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New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. S&P 500 endeksinde ise yatay bir seyir izlendi. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında, cuma günü karışık bir seyir hakim oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi’nde enflasyonunun önümüzdeki yıl ECB’nin yüzde 2'lik hedefine ulaşma yolunda olduğunu belirterek, bunun yanında ücret baskılarından kaynaklanan risklerin sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan ECB Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,7’den 2,4’e indi. Bu oran Eylül 2021'den beri görülen en düşük oran oldu.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,3’ten 2,1’e geriledi.

Öte yandan Almanya'da geçen ay 85,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ekimde 86,5 puana yükselerek, art arda dört aylık düşüşüne son verdi.

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Euro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler eylülde yüzde 1,1 ile Temmuz 2023’den beri en yüksek oranda arttı.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fransa'nın kredi notunu kredi notunun Aa2 olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Kurumsal tarafta ise Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in hisseleri şirketin karının üçüncü çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle düşmesinin ardından yüzde 1 geriledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralıktaki toplantıda 25 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan ihtimalinin de fiyatlamalara dahil olduğu görülüyor.

Bu gelişmelerle cuma günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,22 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Avrupa'da, endeks vadeli kontratlar haftaya karışık seyirle başladı.

Asya tarafında ise Japonya'daki seçimlerin ardından haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Japonya’da Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, parlamentoda çoğunluğu elde edememesinin ardından yen dolar karşısında üç ayın en düşük seviyelerine gerilerken bu durum, siyasi belirsizliğin merkez bankasının faiz artırım politikasını etkileyeceği yönündeki endişeleri öne çıkardı.

Ülkenin ihracata dayalı ekonomisine fayda sağlayan zayıf yen, ihracat yapan şirketlerin hisselerini ise olumlu etkiledi.

Japon yeninin dolar karşısındaki zayıflığından dolayı Japonya'daki faiz oranları ABD ve diğer büyük ekonomilere kıyasla oldukça düşük seviye kalıyor. Analistler, bu durumun yakın gelecekte de önemli ölçüde değişmesinin pek olası görünmediğini belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın perşembe günü sona erecek toplantısında politika faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,5 yükselişle 153,7 seviyesinden işlem görüyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Çin'de eylül ayına ilişkin sanayi karları yüzde 3,5 azalış kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasaya daha fazla likidite enjekte etmek ve bankacılık sistemindeki kredi akışını desteklemek amacıyla yeni bir kredi aracı başlattı.

Bankanın açıklamasında, bankacılık sisteminde makul miktarda likidite sağlamak ve merkez bankasının politika araç setini daha da zenginleştirmek amacıyla açık piyasa doğrudan ters repo operasyonları tesisinin etkinleştirdiği belirtildi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 34,3063'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altından 34,2970'ten işlem görüyor.

Analistler, Borsa İstanbul pay piyasasının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün saat 12.40'a kadar açık olacağını ve sonrasında 1,5 günlük tatile gireceğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 ABD'de ekim Dallas Fed imalat sanayi endeksi