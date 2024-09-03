Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

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Analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi verebileceğini belirterek, söz konusu verilerin Fed'in gelecek dönem yol haritasını da somutlaştırabileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün ABD pay piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, bugün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,92'de, dolar endeksi de 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2.494 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 77,1 dolardan işlem görüyor.

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ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik endişeler varlığını koruyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin üçüncü bir faiz indirimi ihtimalini masaya getirebileceğini söyledi.

ECB üyesi Claudia Buch'un yaptığı konuşmada Euro Bölgesi bankalarının ne kadar sermaye tutacaklarına ve nerede iş yapacaklarına karar verirken jeopolitik riskleri hesaba katmaları gerektiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da temmuzda 43,2 puan olan imalat sanayi PMI ağustosta 42,4 puana inerek, son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde de temmuzda 45,8 seviyesinde olan imalat sanayi PMI, ağustosta değişmedi. Böylece, PMI faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında kaldı.

Öte yandan, Alman otomobil üreticisi Volkswagen, tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak ilk defa Almanya'da fabrika kapatabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yönetim kurulunun gerçekleştirdiği son toplantı sonrası Alman şirketinden yapılan açıklamada, Volkswagen AG bünyesindeki markaların kapsamlı şekilde yeniden yapılandırılmasının gerektiği bildirildi.

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İspanyada ise ocak-temmuz döneminde gelen turist sayısı 53 milyon 370 bin olurken, turizm geliride 71 milyar euroyu aşarak rekor kırdı.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında negatif bir seyir öne çıkarken, Güney Kore'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti.

Bugün açıklanan verilere göre Güney Kore'de TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin hemen üzerinde artarken, yıllık bazda yüzde 2 artarak öngörülere paralel gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in Japonya'da yarı iletken alanında bir araştırma ve geliştirme merkezi kuracağı bilgisi yer aldı.

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Dolar/yen paritesi ise dört günlük yükseliş serisinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 146,5 seviyesinde bulunurken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bir sonraki faiz artırımını Ocakta yapacağına ilişkin fiyatlamalar güçlenmeye başladı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi. Öte yandan, Hindistan'da Sensex endeksi dün günü yüzde 0,31 artışla 82.559,84 puan ile rekor seviyeden kapattı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,82 artışla 10.110,18 puandan tamamlarken, bugün gözler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

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Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,6 değer kaybederek 33,882'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 33,9390 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)

14.30 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları

16.45 ABD, ağustos ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, ağustos ayı ISM imalat sanayi PMI