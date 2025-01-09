Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği ekonomi ve ticari politikalarının enflasyonla mücadeledeki etkilerinin ne boyutta olacağı fiyatlamaları zorlaştırırken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığına işaret edildi.

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20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Trump'ın atacağı adımlara ilişkin açıklamaları ile uygulayacağını belirttiği tarifelere dair basında çıkan haberler yakından takip edilirken, Trump'ın yeni tarifeler için yasal zemin sağlamak amacıyla ulusal ekonomik acil durum ilan etmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD basınında çıkan haberlerde, söz konusu ilanın Trump'a, ulusal bir acil durum sırasında başkana ithalatı tek taraflı olarak yönetme yetkisi veren Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası'nı kullanarak yeni bir tarife programı oluşturmasına olanak sağlayacağı aktarıldı.

Bu konuda nihai bir kararın alınmadığı belirtilen haberde, Trump'ın ekibinin tarifeleri desteklemek için hala diğer yasal yolları araştırdığı kaydedildi.

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Analistler, Trump'ın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin açıklamaları ile haber akışının risk algısının artmasına neden olduğunu kaydederek, tarife politikalarının küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıların artabileceğinden endişe duyulduğunu belirtti.

Öte yandan, Fed'in toplantı tutanaklarında Trump'ın ismi geçmese de olası politika değişikliklerinin etkilerine dikkat çekilerek, "Yetkililer, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlemeye devam edeceğini beklemekle birlikte, son dönemde beklenenden daha yüksek enflasyon verileri ile ticaret ve göç politikasındaki potansiyel değişikliklerin etkilerinin, sürecin daha önce öngörülenden daha uzun sürebileceğine işaret ettiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda, "Yetkililerin neredeyse tamamı, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığı değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, FOMC'nin politika gevşeme hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada ya da bu noktaya yakın olduğunu belirtti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru inmeye devam edeceğine inandığını ve bu yıl daha fazla faiz indirimlerini desteklediğini ifade etti.

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Makroekonomik veri tarafında özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Ocak ile biten haftada 201 bine inerek 11 ayın en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerden karışık sinyaller alındığını belirten analistler, özel sektör istihdamındaki artış yavaşlarken, işsizlik maaşı başvurularının azaldığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yüzde 4,73 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yeni günde yüzde 4,67 seviyesinde dengelendi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 yükselerek 2 bin 664 dolardan kapanırken, güne yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 657 dolardan başladı.

Dolar endeksi dün yüzde 0,5 değer kazanarak 109,1 seviyesinden kapanmasının ardından, yeni işlem gününde yatay bir seyir izliyor.

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Brent petrolün varil fiyatı ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalara yönelik belirsizlikle şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 75,8 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 düştü.

New York borsasında bugün ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla ulusal yas günü çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmeyecek.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, resesyon endişeleri bölgenin ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Açıklanan verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde risklere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı.

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Kurumsal tarafta ise enerji şirketi Shell'in 2024'ün son çeyreğine ilişkin sıvılaştırılmış doğal gaz üretim görünümünü düşürmesi, petrol ve doğal gaz ticareti sonuçlarının önceki çeyreklik dönemlere göre daha zayıf kalacağı değerlendirmesinde bulunmasının ardından şirketin hisseleri günü yüzde 1,7 düşüşle tamamladı.

Avrupalı yenilenebilir enerji şirketi Vestas'ın hisseleri yüzde 7,7, Siemens Energy'nin hisseleri yüzde 5,96 ve Orsted'in hisseleri yüzde 3,36 değer kaybetti.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,49 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir öne çıkarken, Fed'in toplantı tutanaklarından alınan temkinli mesajlar risk algısını artırıyor.

Öte yandan, Çin'de bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, söz konusu döneme ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 azaldı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 9.890,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,3387'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3500 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve Euro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, kasım ayı dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri