Küresel piyasalar yön arayışında

ABD yönetiminin izlediği korumacı tutumun yarattığı belirsizlikler şirket ve ekonomi otoritelerinin gelecek projeksiyonlarını oluşturmasını zorlaştırırken, çelik ürünlerinde artacak olan tarife oranının ülkedeki imalat sanayi aktivitesini olumsuz etkileme riski öne çıkıyor.

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Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceği görüşünün ABD ekonomisindeki temel risk olduğunu söyledi.

Dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde imalat aktivitesindeki aşağı yönlü revizyonlar dikkati çekerken, gelecek dönemde mevcut tarifelerin yanı sıra çelik tarifelerinin de imalat sanayi aktivitesinde zayıflamanın devam edebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, büyümeye yönelik önemli göstergelerden olan istihdam verileri de yatırımcıların gündeminde bulunuyor. Bugün JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri yatırımcıların odağına yer alıyor.

Zayıflayan istihdam piyasasının resesyon endişelerini artırabileceğini ifade eden analistler, bu hafta açıklanacak veri setinin iş gücü piyasasında beklenilenin üzerinde bir soğumaya işaret etmesi durumunda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik fiyatlamaların değişebileceğini söyledi.

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FED YETKİLİLERİ ENFLASYONLA MÜCADELE KONUSUNDA UMUTLU

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ticaret engellerinin kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini ancak enflasyonun 2020'lerin başında olduğu kadar inatçı bir şekilde devam etmeyebileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da ticaret politikasıyla ilgili belirsizliklerin çözülmesi halinde faiz indirimlerine devam edileceğini aktardı.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR NEGATİF SEYREDİYOR

Bu gelişmelerle dün New York Borsası'nda Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne negatif seyirle başladı.

ABD hükümetinin borçlanma stratejisine yönelik belirsizlikler tahvil getirilerinin yükselmesine neden oluyor. Tahvil piyasalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,46 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,44 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar endeksi ise yeni güne yüzde 0,3 yükselişle 98,9 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 64,7 dolardan alıcı buluyor.

Tarifeler cephesindeki haber akışının risk algısı artırmasıyla altının ons fiyatı dün yüzde 2,8 yükselerek 3 bin 381 dolardan kapandı. Yeni güne düşüşle başlayan ons altın 3 bin 363 dolardan işlem görüyor.

EURO BÖLGESİ'NDE TÜKETİCİ ENFLASYONU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Avrupa borsalarında dün ABD'nin çelik tarifelerini artırması ve kötü gelen imalat sanayi PMI verileri sonrasında İngiltere hariç negatif bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde, gözler Euro Bölgesi'ndeki enflasyon verilerine çevrildi.

Bölgede açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ekonomik gidişata ilişkin daha çok bilgi vermesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,28, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif başladı.

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ASYA'DA GÖZLER GÜNEY KORE'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE

Asya tarafında ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmasının ihlal edildiği yönündeki gerilimin artmamasının etkisiyle Asya borsalarında alıcılı bir seyir izlenirken, gözler bugün Güney Kore'de yapılacak olan Başkanlık Seçimine çevrildi.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek başkanlık seçimleri bugün yapılırken, ülkede piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Çin'de mayıs ayına ilişkin caixin imalat sanayi PMI 48,3 ile beklentilerin altında gelirken, söz konusu veri imalat sanayinde zayıflamaya işaret etti. Endeks geçen ay eşik değer olan 50'nin üzerinde bulunuyordu.

Analistler, tarifelerinin ülkedeki imalat aktivitesini olumsuz etkilediğini belirterek, gelecek dönemde ticaret uzlaşısının sürmesi ve ticari ilişkilerin normalleşmesi durumunda toparlanmaların izlenebileceğini söyledi.

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Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükseldi.

YURT İÇİNDE MAYIS AYINA İLİŞKİN ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 9.008,87 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 10.296,00 puanda işlem gördü.

Bugün yurt içinde açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,10 arttığını tahmin ediyor.

Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,10), bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 36,17'ye ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 39,1920'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında 39,1830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, mayıs ayı Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı

Güney Kore'de başkanlık seçimi nedeniyle piyasalar kapalı olacak