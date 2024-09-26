Küresel piyasalarda gözler Powell'da

ABD ekonomisinde resesyon endişeleri ve Ortadoğu'da artan gerilim piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ederken, Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

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Dün, ülkede açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,13 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Mortgage başvuruları, yüzde 11 artışla 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de yeni konut satışları ise ağustosta yüzde 4,7 azalışla 716 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, dün yaptığı açıklamada geçen haftaki kararı güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, "Enflasyondaki ilerleme beklediğim gibi devam ederse, ek kesintileri destekleyeceğim." dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yılsonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

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Kurumsal tarafta ise çip şirketi Micron Technology'nin dün piyasalar kapandıktan sonra 2025'in ilk çeyreğine dair 8,3 milyar dolar olan beklentilerin üzerinde 8,5 milyar ila 8,9 milyar dolar arasında gelir tahmini açıklamasının ardından şirketin hisseleri vadeli işlem piyasalarında yaklaşık yüzde 14,8 değer kazandı.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dünya çapında dezenflasyon sürecinin devam etmesi, reel gelirlerin iyileşmesi ve birçok ekonomide para politikasının daha az kısıtlayıcı olmasının talebi destekleyeceği beklentisiyle küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,1 yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,2'ye yükseltti.

Rapora göre, ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlamasının ancak para politikasındaki gevşemeyle desteklenmesi beklenirken, bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6 ile değişiklik göstermezken, OECD, ABD ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini mayıstaki öngörüsüne göre yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,6'ya çekti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,79 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 100,9 seviyesinde dengelendi.

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Altının ons fiyatı dün gördüğü en yüksek seviyeyi 2.670,38 dolara taşırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2.661 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2 azalışla 73 dolardan kapanmasının ardından, düşüş eğilimine bugün de devam ederek önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 71,1 dolarda seyrediyor.

Dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

Bölge genelinde başta imalat sanayi tarafı olmak üzere ekonomik aktivitenin yavaşladığına yönelik endişeler varlığını korumaya devam ederken, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bölgenin ekonomik gidişatı hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

OECD, dün yayınladığı Ekonomik Görünüm Raporu'nda Euro Bölgesi'nde bu yılki ekonomik büyümeye ilişkin yüzde 0,7 olan öngörüsünü değiştirmedi ancak 2025 tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 1,3 olarak belirledi.

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Rapora göre, Almanya'nın 2024 büyüme tahmini yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e indirilirken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,0'e düşürüldü.

İngiltere'nin 2024 büyüme tahmini ise yüzde 0,4'ten yüzde 1,1'e yükseltilirken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,0'den yüzde 1,2'ye çıkarıldı.

Dün açıklamalarda bulunan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Megan Greene kısıtlamaları kaldırmada kademeli bir yaklaşım almanın makul olduğunu kaydederek, "Enflasyonu orta vadede hedefe sürdürülebilir bir şekilde döndürmek için ekonomide bazı boşlukların açılması lazım." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e çekti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,12 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı.

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Asya tarafında yeni işlem gününde pozitif bir seyir hakim olurken, dün ABD'de açıklanan Micron Technology'nin gelir beklentilerini yükseltmesi sonrası Asya'daki teknoloji hisselerinde artış dikkati çekti.

Analistler, Micron Technology'nin açıklanan gelir tahmininin çip endüstrisinin geleceğine yönelik umutları beslediğini ifade ederek, söz konusu gelişmelerin Asya tarafında faaliyet gösteren yarı iletken üreticilerinin kar beklentilerini de yukarı yönlü etkileyebileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra, Çin Merkez Bankası (PBoC) Pan Gongşıng Çin'in büyük devlet bankalarına 1 trilyon yuan tutarında sermaye enjekte edeceğini ifade ederken, bu adıma ilişkin bir tarih vermedi.

Öte yandan, dün OECD tarafından açıklanan Ekonomik Görünüm Raporu'nda Çin ekonomisine ilişkin bu yıl ve 2025 büyüme tahmini sırasıyla yüzde 4,9 ve yüzde 4,5 ile değişiklik göstermedi.

Japonya ekonomisinin ise 2024 büyüme tahmini 0,5'ten yüzde -0,1'e düşürülürken, 2025 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e yükseltildi

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 1,1 değer kazancıyla 144,78 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 144,7 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalışla 9.891,00 puandan tamamladı.

OECD, Türkiye ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 0,2 aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,2 ve 2025 için ise yüzde 0,1 aşağı yönlü revizeyle yüzde 3,1 olarak belirledi.

Türkiye dahil gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun gelişmiş ekonomilere göre daha yüksek seyredeceğini öngören OECD'ye göre, Türkiye'de enflasyon bu yıl sonu ve 2025 boyunca hafifleyecek ancak çift haneli rakamlarda kalmayı sürdürecek.

Bu kapsamda OECD, Türkiye'de, enflasyonun net bir şekilde hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için sıkı parasal duruşun 2025'in belli bir dönemine kadar sürdürülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 34,1384'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 34,1590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, Japonya'da makine siparişleri, ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın ve ECB başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, ağustos ayı TCMB PPK toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.20 ABD, Fed başkanı Powell'ın basın toplantısı

16.30 Euro Bölgesi, ECB başkanı Lagarde'ın basın toplantısı

17.00 ABD, ağustos ayı bekleyen konut satışları