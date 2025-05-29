Küresel piyasalarda gözler tarife iptali kararında

Dünya çapında resesyon ve enflasyon ikileminin yatırımcıların orta ve uzun vadeli kararlar almasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün açıklanacak büyüme ve yarın açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamalarının ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

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ABD yönetiminin korumacı ticaret yaklaşımının etkisiyle ülkede artan ekonomik belirsizliklerin makroekonomik verilere yansıması sürerken, ABD'de ticaret mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri geçersiz kılan kararına ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

ABD ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ, 2 NİSAN TARİFELERİNİ GEÇERSİZ İLAN ETTİ

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere getirdiği tarifelerde yasal yetkisini aştığına hükmederek, bu tarifelerin uygulanmasını engelleme kararı aldı. Söz konusu kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin, ithalatı gümrük vergileri yoluyla düzenleme konusunda Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında Başkan'a tanınan yetkiyi aştığı belirtildi.

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Anayasa'nın ticareti düzenleme ve vergi koyma yetkisini yalnızca Kongre'ye verdiği aktarılan kararda, itiraz edilen tarife kararlarının iptal edileceği ve bunların uygulanmasının kalıcı olarak engelleneceği bildirildi. ABD basınında yer alan haberlerde Trump yönetiminin mahkemenin kararına itiraz ettiği aktarıldı.

Analistler, söz konusu kararın, yasal dayanaklara uygun görülen çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında uygulanacak tarifeleri etkilemeyeceğine işaret ederek, bu durumun, ABD'nin ticaret politikalarında değişiklik yaratabileceğini ve gelecekteki ticaret anlaşmaları ile müzakereleri üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, ABD yönetiminin kongre kanalıyla tarifelere yönelik karar almaya devam edebileceği ama bunun karar süreçlerini uzatabileceğini söyledi.

Analistler, değişen tarife gelişmelerinin yatırımcıların ve ekonomi aktörlerinin karar alma süreçlerini etkileyeceğini ifade ederek, tarifelere ilişkin son durum netleşene kadar piyasalarda temkinli tutumun devam edeceğini aktardı.

FED TUTANAKLARINDA "TEMKİNLİLİK" SİNYALLERİ

Fed'in gelecek dönemde izleyeceği yol haritasındaki belirsizlikler sürerken, dün açıklanan Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar, Banka yetkililerinin, hükümet politikalarındaki değişikliklerin ekonomik etkileri netleşene kadar "temkinli bir yaklaşım" benimsenmesinin uygun olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu.

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Tutanaklarda, Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilerek, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.

Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Fed yetkililerinin enflasyon ve resesyon risklerinin aynı anda etkili olabileceğini değerlendirdiğini belirten analistler, gelecek dönemde enflasyon tarafında kazanımların yavaşlamasının parasal sıkılığı desteklemesi sebebiyle resesyon endişelerini artırabileceğini söyledi.

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MUSK, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A YAPTIĞI DANIŞMANLIK GÖREVİNDEN AYRILDI

Yoğun ekonomi ve finans gündeminin yanı sıra ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, bugün ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin açıklamalar yapan Musk "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

NVİDİA'NIN FİNANSAL SONUÇLARI VE TARİFE İPTAL KARARI SONRASI ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR YÜKSELİŞTE

Dün New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,56, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,51 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken piyasalar kapandıktan sonraki gelişmeler vadeli piyasalara olumlu yansıdı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

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California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 69 artışla 44,1 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 12 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 26 milyar dolar gelir elde etmişti.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, Blackwell NVL72 yapay zeka süper bilgisayarın artık tam ölçekli olarak üretimde olduğunu belirtti.

Söz konusu gelişmelerle piyasa sonrası işlemlerde Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 5'e yakın değer kazanırken, teknoloji ve yarı iletken sektörü şirketlerinin hisselerindeki alıcılı seyir dikkati çekti.

Tahvil piyasalarında ise dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü yüzde 4,48 seviyesinden tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yükselişine devam ederek yüzde 4,53 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 3 bin 270 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi de yeni güne yatay seyirle 100,3 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 63,1 dolarda bulunuyor.

AVRUPA'DA BOE BAŞKANI BAİLEY'İN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

Avrupa borsaları dün İtalya hariç negatif seyrederken, bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması yakından takip ediliyor.

Tarifelere ilişkin yeni gelişmeler Avrupa tarafındaki yatırımcılarında odağında bulunurken, ABD yönetimi ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerinin akıbetine yönelik soru işaretleri oluştu.

Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,78, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI TARİFE İPTAL KARARINI OLUMLU KARŞILADI

Asya tarafında Nvidia'nın finansal sonuçları ve ABD mahkemesinin karşılıklılık esaslı tarifeleri iptal kararı sonrası alıcılı seyir dikkati çekerken, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini indirdi.

Nvidia'nın beklentileri aşan sonuçları sonrası Güney Koreli ve Japon teknoloji hisselerinde artış öne çıkarken, ABD mahkemesinin 2 Nisan tarifelerine ilişkin kararı da risk iştahı artırıyor.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faiz oranını beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 2,75'ten yüzde 2,50'ye çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, faiz indirimi kararının ekonomik büyümenin önemli ölçüde azalacağı ve enflasyonun genel olarak istikrarlı kalacağı beklentilerine bağladığı belirtilerek, iç ve dış politika ortamındaki değişikliklerin yakından izleneceği vurgusu yapıldı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

YURT İÇİNDE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ TAKİP EDİLECEK

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 9.177,70 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 10.432,00 puanda işlem gördü.

Öte yandan, bugün nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 39,0980'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,1010'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki büyüme, çekirdek PCE fiyat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1.çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)

15.30 ABD,1.çeyrek çekirdek PCE fiyat endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları

22.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması