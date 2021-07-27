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Küresel tahvil ihracı güçlü kalmaya devam ediyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel tahvil ihracının bu yıl beklenen yaklaşık yüzde 1'lik daralmaya rağmen güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

27.07.2021 - 08:03 | | AA
Küresel tahvil ihracı güçlü kalmaya devam ediyor

S&P'den yapılan açıklamada, tahvil ihracının ikinci çeyrekte tarihsel olarak güçlü kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Bu yılın ilk yarısında toplam tahvil ihracının 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 azalarak 4,5 trilyon dolara gerilediği belirtilen açıklamada, tahvil ihracında bu yıl yaklaşık yüzde 1 daralma beklendiği kaydedildi.

ABD'de artan enflasyona ilişkin endişelerin sürdüğüne işaret edilen açıklamada, S&P ekonomistlerinin enflasyondaki son sıçramanın büyük ölçüde geçici olduğuna inandığı aktarıldı.

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