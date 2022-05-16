Kuroda'dan döviz kuru uyarısı

BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda kurlarda son dönemde yaşanan aşırı hareketlerin arzu edilir olmadığını, kurların istikrarlı şekilde hareket ederek ekonominin temel göstergelerini yansıtmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kurların ekonomiye ve fiyatlara etkilerini yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Kuroda, kurlarda aşırı hareketlerin işletmelerin plan yapmalarını zorlaştırdığını, bu ortamda BoJ'un ekonomik aktiviteyi güçlü parasal gevşeme ile desteklemeye devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kuroda, "Parasal gevşemeye sabırlı şekilde devam edecek ücret ve fiyatlarda verimli bir döngüyü desteklemek önemli" diye konuştu.