Kurulan-kapanan şirket sayısı belli oldu
Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,6 azalarak, 10 bin 92, kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,8 artışla 2 bin 631 oldu.
20.12.2024 - 10:18 | | AA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
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Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,6 azalışla 10 bin 808'den 10 bin 92'ye gerilerken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarak 2 bin 631'e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı.
Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi.