Kurulan-kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,6 azalışla 10 bin 808'den 10 bin 92'ye gerilerken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarak 2 bin 631'e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı.

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi.