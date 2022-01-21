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Kurulan şirket sayısı arttı

2021 yılında kurulan şirket sayısında geçen yıla göre yüzde 8,3 artış oldu. Geçtiğimiz yıl toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu.

21.01.2022 - 10:54 | | İHA
Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı Aralık ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2021 yılında geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,2 oranında azaldı.

2021 yılında geçen yıla göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 65 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 oranında azalış oldu. Aralık 2021’de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,1 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 37,5, kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,1 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artış oldu. Aralık 2021’de, Aralık 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 57,8 arttı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 oranında azaldı.

Aralık 2021’de kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 20,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1.236,8 oranında arttı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 36,7 oranında düştü.

Aralık 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Aralık 2021’de kurulan toplam 9 bin 905 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sı limited şirket, yüzde 14,1’i anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 10’u Ankara, yüzde 5,5’i İzmir’de kurulmuştur.

Aralık 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 27,9 oranında arttı. 2021 yılında toplam 111 bin 125 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 95 bin 41 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,2’sini, 14 bin 630 anonim şirket ise yüzde 41,8’ini oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı kasım ayına göre yüzde 27,9 oranında arttı.

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