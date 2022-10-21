Kurulan şirket sayısı arttı

TOBB, 2022 yılı Eylül ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022 yılının ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 23,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5,2 azaldı.

2022 yılının ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 62,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 24,9, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 4,6 artış oldu.

EYLÜLDE KURULAN ŞİRKET SAYISINDA ARTIŞ

2022 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 12,3 arttı. Kapanan şirket sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artış olurken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,2 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında da yüzde 16, kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,3 artış; kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da 0,6 azalış gerçekleşti.