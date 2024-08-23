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Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 oldu.

23.08.2024 - 10:27 | | AA
Kurulan şirket sayısı arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

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Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı haziran ayına kıyasla yüzde 47 artışla 6 bin 606'dan 9 bin 713'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artarak 2 bin 889'a çıktı. Haziran ayında 2 bin 22 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.

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