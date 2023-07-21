Kurulan şirket sayısı azaldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB), 2023’ün ilk 6 ayında kurulan şirket sayısının 2022'in ilk 6 ayına göre yüzde 3,6, kapanan şirket sayısının yüzde 4,7 azaldığı açıklandı.

TOBB, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre;

2023’ün ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16 oranında azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 63,1 arttı.

2023'ün ilk 6 ayında, 2022'in ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 7,9 oranında azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,2 artış yaşandı. Haziran 2023'te Haziran 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48,8 oranında azaldı kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı. Haziran 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 29,3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,3 oranında azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,5 arttı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,8 azaldı.

BAYBURT'TA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2023 yılı Haziran ayında kurulan toplam 9 bin 656 şirket ve kooperatifin yüzde 87,0’si limitet şirket, yüzde 10,6’sı anonim şirket, yüzde 2,4’ü ise kooperatif olarak gerçekleşti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,9’u İstanbul, yüzde 10,5’i Ankara, yüzde 5,7’si İzmir’de kuruldu.

Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2023 yılında toplam 65 bin 118 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 56 bin 82 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 7 bin 584 anonim şirket ise yüzde 24,5’ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, mayıs ayına göre yüzde 5,9 oranında azaldı.

Haziran 2023’te kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 590’ı Türkiye, 51’i İran, 43’ü Rusya Federasyonu ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 950 yabancı ortak sermayeli şirketin 103’ü anonim, 847’si limitet şirket olarak kaydedildi. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 82,5’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.