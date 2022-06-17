Kurulan şirket sayısı yükseldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2022’nin ilk 5 ayında 2021’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 19,2 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,4 azaldı.

2022 yılının ilk 5 ayında 2021 yılının ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 74 kapanan kooperatif sayısı yüzde 128,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 1 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 110,7 ARTIŞ OLDU

2022 yılı Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 110,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 90,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,5 arttı.

2022 yılı Mayıs ayında kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 259,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 671,4, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 122,2 artış oldu.

2022 YILI MAYIS AYINDA KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 27,6 AZALIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 7,5, kapanan kooperatif sayısında yüzde 14,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 26,6 azalış gerçekleşti.

2022 YILI MAYIS AYINDA TUNCELİ VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

2022 yılı mayıs ayında kurulan toplam 9 bin 556 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8’i limited şirket, yüzde 12’si anonim şirket, yüzde 1,2’si ise kooperatif şirket ve kooperatiflerin yüzde 38,6’sı İstanbul, yüzde 8,3’ü Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu.

Bu ay Tunceli ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 YILI MAYIS AYINDA KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 9,4 ORANINDA ARTTI

2022 yılında toplam 53 bin 344 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46 bin 21 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 75,5’ini, 6 bin 599 anonim şirket ise yüzde 23,6’sını oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı nisan ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı.

2022 YILI MAYIS AYINDA KURULAN 118 KOOPERATİFİN 63’Ü KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2022 yılı Mayıs ayında kurulan 118 kooperatifin 63’ü konut yapı kooperatifi, 15’i işletme kooperatifi, 13’ü tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

2022 YILI MAYIS AYINDA BİN 614 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

2022 yılı Mayıs ayında kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 899’u Türkiye, 116’sı Rusya Federasyonu, 99’u İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 614 yabancı ortak sermayeli şirketin 139’u anonim, bin 475’i limited şirketi. 2022 yılında kurulan şirketlerin bin 86’sı belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 427’si gayrimenkul acenteleri ve 368’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 79,6’sı yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.