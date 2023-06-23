Kurulan şirket sayısı yüzde 6,4 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mayıs ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023’ün ilk 5 ayında 2022’in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,1 azaldı.

2023’ün ilk 5 ayında, 2022’in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 13,6 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artış oldu. Mayıs 2023’te Mayıs 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 150,9 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

Mayıs 2023’te kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,3, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 138,5 artış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 31 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 41, kapanan kooperatif sayısı yüzde 105,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 49,8 artış gerçekleşti.

MAYIS 2023’TE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULMADI

2023 yılı Mayıs ayında kurulan toplam 10.336 şirket ve kooperatifin yüzde 85,6’sı limited şirket, yüzde 11,5’i anonim şirket, yüzde 2,9’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,4’ü İstanbul, yüzde 10,7’si Ankara, yüzde 6,4’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

MAYIS 2023’TE KURULAN ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİN TOPLAMI, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,2 ORANINDA ARTTI

2023 yılında toplam 55 bin 462 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 47 bin 679 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 74,9’unu, 6 bin 558 anonim şirket ise yüzde 25,1’ini oluşturdu. Mayıs ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, nisan ayına göre yüzde 3,2 oranında arttı.

Mayıs 2023’te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 466’sı ticaret, bin 584’ü inşaat ve bin 430’u imalat sektöründe kuruldu. Mayıs 2023’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 575’i inşaat, 393’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 116’sı imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 691’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270’i inşaat, 256’sı imalat sektöründe oldu.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.233’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 469’u inşaat, 307’si imalat sektöründe oldu.

MAYIS 2023’TE KURULAN 296 KOOPERATİFİN 207’Sİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Mayıs 2023’te kurulan 296 kooperatifin 207’si Konut Yapı Kooperatifi, 52’si İşletme Kooperatifi, 19’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

MAYIS 2023’TE 961 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Mayıs 2023’te kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 524’ü Türkiye, 79’u Rusya Federasyonu, 64’ü İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 123’ü anonim, 838’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 773’ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 267’si ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 263’ü gayrimenkul acenteleri ve faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,0’ını yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.