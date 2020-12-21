Kurumlar Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır Ve Nasıl Ödenir?

Kurum vergisi, mükelleflerin var olan bir hesap döneminin içerisinde elde edilen kurum kazancı üstünden hesaplanmaktadır.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, var olan kurumların kazançları üstünden alınan vergi çeşidi olmaktadır. Kurumlar vergisi, aslında mükelleflerin hesap dönemleri içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üstünden hesaplanmaktadır. Kurumlar vergisi kapsamlarında güncel olarak hesaplanmakta olan vergi oranı ise yaklaşık olarak %22 olmaktadır. Kurum kazancı üstünden %22 oranı ile birlikte hesaplama işlemleri de yapılarak ilgili olan ödeme dönemlerinde kurumların kazançları adına vergi ödemeleri gereklidir.

Kurumlar Vergisinin Konusu Nelerdir?

Günümüzde Kurumlar Vergisi Kanunu birinci maddesine göre üzerine vergi konulan ve de verginin kaynağını oluşturmakta olan ekonomik unsurlar şu şekildedir;

Sermaye şirketleri,

Kooperatifler,

İktisadi kamu kuruluşları,

Dernek ya da vakıflara ait iktisadi işletmeler,

İş ortaklıkları.

Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar vergisi hesaplaması işlemleri esnasında vergi oranı ve de kurumların kazançları her daim dikkate alınmaktadır.

Ülkemizde kurumlar vergisin hesaplanması adına hesap dönemine göre, Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında 32. madde de oranlar belirlenmiştir. Buna göre %20 olan oranları, 2018 ile 2020 yıllarında %22 oranı uygulanmaya başlamıştır. Bu sebeple kurumların hesap dönemleri içinde kazançları üstünden hesaplama işlemi yapılarken %22 oranı dikkate alınmalıdır.

Örnek olarak, vergi matrahı olarak 250.000 TL‘lik bir kurum 2020 yılında kurumlar vergisi tutarı yaklaşık 55.000 TL olacaktır.

Kurumlar Vergisi Nasıl Ödenir?

Kurumlar Vergisi, ülkemizde mükelleflerin 1 Nisan ile 25 Nisan arasında ilgili olan vergi dairesine sunmak yükümlülüğünde olduğu Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine ödenmektedir. Anlaşmalı bankalarla ödeme yapmak da mümkündür. Hemen her mükellefte vergiye tabi kazancının tümü için tek bir beyanname vermektedir. Yani mükelleflerin şubeleri, alım-satım büroları, imalathaneleri ve ya kendilerine bağlı olan diğer işyerleri için ayrı beyanname verilmez.