Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaKuveyt kamu harcamalarını azaltıyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Kuveyt kamu harcamalarını azaltıyor

Kuveyt kamu harcamalarını azaltıyor

Kuveyt, bütçe açığını kapatmak amacıyla tüm devlet kurumlarındaki harcamaların yüzde 10 azaltılması yönünde önlemler alınmasına karar verdi.

17.08.2021 - 14:30 | | AA
Kuveyt kamu harcamalarını azaltıyor

Kuveyt Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İşler Komitesinin kamu bütçesindeki nakit para eksikliğini gidermek ve bütçe açığını kapatmak üzere köklü çözümler bulunması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda alınan kararlar duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki tüm devlet kurumlarının harcamalarının 2021-2022 mali yılında en az yüzde 10 azaltılmasına karar verildiği aktarıldı.

Ülke içinde ve yurt dışındaki sergi ve konferansların yanı sıra yurt dışı eğitimlerde de kısıtlamaya gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, devlet görevlilerinde ve yurt dışı tedavilerde sınırlandırmaya gidileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol gelirleri ciddi şekilde düşen Kuveyt, ekonomik olarak sıkıntılı dönemlerden geçiyor.

Resmi verilere göre Kuveyt'te, 31 Mart 2021'de sona eren mali yıl itibarıyla bütçe açığı yüzde 175 artarak 10,8 milyar dinara (yaklaşık 36 milyar dolar) ulaştı ve ülke tarihinin en büyük mali açığı kaydedildi.

haberlerhaberler
bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

Ünlü Afgan sinemacı Karimi'den kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür

İzmit’te feci kaza! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İzmit’te feci kaza! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İcradan satılık daire

İcradan satılık daire

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

23 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Son dakika... 42 Türk daha Kabil'den tahliye edildi

Sıradaki Haber
Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Hepsi için geçerli, 6 yıl erken emeklilik...

Sıradaki Haber
Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Kıdem tazminatında flaş 'rapor' detayı

Sıradaki Haber
İzmit’te feci kaza! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

İzmit’te feci kaza! Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Sıradaki Haber