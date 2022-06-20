Lagarde: Eylül'de yeniden faiz artırımı bekliyoruz

Lagarde, Avrupalı parlamenterlere yaptığı konuşmada, ECB'nin Temmuz ayı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 25 baz puan artırma niyetinde olduğunu tekrarladı. ECB'nin Eylül ayında faizi yeniden artırmasını beklediklerini de vurguladı.

ECB Başkanı, "Faiz artırım kararları bizim gerektiğinde fiyat istikrarını , orta vadede enflasyonun yüzde 2 seviyesinde istikrar kazanmasını sağlamak için tüm enstrümanlarımızı esnek bir şekilde kullanma bağlılığımızı destekliyor" dedi.

Konuşmasında Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin yüksek enerji maliyetleri ve yoğunlaşan tedarik sıkıntıları ve belirsizlik nedeniyle yavaşladığını belirten Lagarde, fiyat artışlarının genele yaygın hale gelmekte olduğunu ve çekirdek enflasyon ölçümlerinin daha da yükseldiğini de ifade etti.