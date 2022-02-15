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Lagarde'dan dijital euro açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dijital euro çıkarılması halinde bunun nakitin yerini almayacağını, nakiti tamamlayıcı olacağını savundu.

15.02.2022 - 07:16 |
Lagarde'dan dijital euro açıklaması

Lagarde, ECB'nin dijital bir euro çıkarmanın insanlara Euro Bölgesi'nin herhangi bir yerinden risksiz dijital para ile maliyetsiz olarak ödeme yapma imkanını nasıl sunabileceğini incelemeye devam ettiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lagarde, dijital euro konusunda müzakerelerin ECB'nin yakın gelecekteki önceliklerinden biri olduğunu da ifade etti.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta da dijital para için prototipin 2023 yılında tanıtılacağını ifade etti.

'DEĞİŞİKLİK KADEMELİ OLACAK'

Piyasaların ECB'nin bu yıl faiz artırımına gitmesini bekledikleri bir ortamda konuşan Lagarde, bankanın politikasında herhangi bir değişikliğin kademeli olacağının altını çizdi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu belirten Lagarde, ancak ECB'nin esnekliğini devam ettirmeyi amaçladığını ve mart toplantısında gelen verilere bağlı olarak politika kararlarını oluşturacağını söyledi.

"Politikamızda herhangi bir ayarlama kademeli olacak" diye konuşan Lagarde, "Para politikamızı düzenlerken esnekliği ve seçenekliliği sürdürmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

"Hedefimiz enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesine getirmek" ifadelerini kullanan Lagarde, "Bunu başarmak için doğru zamanda adım atacağız" diye konuştu.

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