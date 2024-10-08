LG'nin kar beklentisi hayal kırıklığı yarattı

LG, yaptığı açıklamada Eylül ayında sona eren çeyrekte faaliyet karının bir önceki yılki 950,10 milyar wona kıyasla 558,1 milyon dolara denk gelen 751,10 milyar won olarak gerçekleşebileceğini söyledi.

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Bu rakam FactSet tarafından derlenen 1 trilyon 24 milyar wonluk konsensüs tahminin çok altında kaldı.

LG Electronics, FactSet tarafından derlenen konsensüs tahmininin biraz altında kalarak gelirin %11 artışla 22,177 trilyon wona yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

LG Electronics ön kazanç raporunda ek ayrıntı vermedi. Şirketin bu ayın sonunda nihai sonuçlarını açıklaması bekleniyor.