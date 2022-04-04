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LME tüm metaller için fiyat limiti getirdi

Londra Metal Borsası (LME) tüm metaller için günlük fiyat limiti getirdi. Borsa ayrıca geçen ay nikel piyasasında kaosa yol açan olaylarla ilgili bağımsız bir inceleme başlatacağını bildirdi.

04.04.2022 - 11:37 |
LME tüm metaller için fiyat limiti getirdi

LME tarafından yapılan açıklamada fiziksel olarak teslim edilen tüm metaller ve nakit olarak ödenen kobalt için günlük %15 üst ve alt fiyat limiti getirildiği belirtildi.

Borsa ayrıca İngiliz mali düzenleyicilerinin borsanın geçen ay nikel işlemlerinde durmayı nasıl ele aldığını gözden geçireceklerini bildiren açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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