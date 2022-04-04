LME tüm metaller için fiyat limiti getirdi

LME tarafından yapılan açıklamada fiziksel olarak teslim edilen tüm metaller ve nakit olarak ödenen kobalt için günlük %15 üst ve alt fiyat limiti getirildiği belirtildi.

Borsa ayrıca İngiliz mali düzenleyicilerinin borsanın geçen ay nikel işlemlerinde durmayı nasıl ele aldığını gözden geçireceklerini bildiren açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.