Lotus, Çin'de borsaya girmeye hazırlanıyor

2017 yılından bu yana Çinli Geely’nin sahibi olduğu şirket New York ve Londra borsalarını da değerlendiriyor.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Lotus, geçtiğimiz ay son 10 yıl içindeki en yüksek satışını 1.710 yeni araçla 2021 yılında gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Grup şu anda üretiminde çok yüksek bir büyüme hızı hedefliyor ve bunun için de özellikle Çin’de üretilen elektrikli modellerine güveniyor.

Grup 2028 yılına kadar Wuhan’da yerleşik yeni bölümü sayesinde 100 bin araç satmayı öngörüyor. Borsaya girme çalışmalarının ana eksenini de bu yatırımı oluşturuyor.

Lotus Grubu ağustos ayında akü, elektrikli motor ve akıllı sürüş alanında inovasyonu hızlandırmak amacıyla Wuhan’da yeni bir merkez kurmuş ve bu kentte yıllık 150 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşabilecek bir fabrika açmıştı.

Marka, yeni üretim tesisinin ardından gelecek planlarını da değiştirdi. 2022 yılı için bir SUV, 2023 yılı için dört kapılı bir coupe, 2025 yılında bir başka SUV ve 2026’da yeni bir spor otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Modeller, bu yıl lanse edilen ve markanın ilk tam elektrikli modeli olan Evija’ya ve son benzinle çalışan modeli Emira’ya eklenmiş olacak. Lotus, Elise, Exige ve Evora adlı modellerinin üretimini geçen yıl durdurmuştu.

Lotus, ocak sonunda İngiltere'nin kuzeydoğusunda elektrikli otomobiller için akü hücresi üretecek bir girişime ilişkin olarak Britishvolt ile iş birliği gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ayrıca 2021 yılı başında Fransız Renault’un spor araç bölümü Alpine ile salt elektrikli spor araç üretimine yönelik bir ortaklık anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan Çinli Geely’nin sahibi olduğu Volvo Cars da geçen yıl ekim ayında Stockholm borsasına kote olmuştu. Bunun yanı sıra Geely ve Volvo, 2022 yılında ortak elektrikli otomotiv markası olan Polestar’ı da halka arz etmeye hazırlanıyor.