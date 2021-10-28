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LPG ithalatı arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 323 bin 319 ton oldu.

28.10.2021 - 09:36 | | AA
LPG ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Yunanistan, Norveç, Kazakistan ve İngiltere oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise 1414 tondan 17 bin 271 tona çıktı. İhracat, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 8,9 azalarak 85 bin 495 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta 332 bin 997 ton otogaz, 61 bin 898 ton tüplü LPG ve 7 bin 894 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ağustosta toplam LPG satışı yaklaşık 402 bin 789 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 27,2 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 6,9, otogaz satışı yüzde 0,8 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yaklaşık yüzde 1,4 düşüş gösterdi. 

Söz konusu ayda yüzde 82,7 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,4 ile tüplü LPG ve yüzde 1,9 ile dökme LPG izledi.

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