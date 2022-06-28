Luna'da dikkat çeken yükseliş

Geçtiğimiz haftalarda Terra ekosisteminin sabit kripto varlığı UST’nin 1 doların altına inmesiyle birlikte piyasa resmen allak bullak olmuştu. UST’nin 1 dolar sabitliğini yitirmesiyle birlikte Luna Vakfı rekor miktarda Luna’yı piyasaya sürerek UST’yi kurtarmaya çalışsa da bunu başaramamıştı.

Nitekim UST ve Luna’nın değeri 0’a inmiş ve yatırımı olanların paraları buhar olmuştu. Terra’nın kurucusu Do Kwon, Luna’yı kurtarma planını açıklayarak yeni bir güncelleme yayınlamıştı.

Piyasaya sürülen yeni Luna’lar (LUNA) olarak listelenirken, eski Luna’lar (LUNC) yani Luna Classic olarak kripto para borsalarında işlem görmeye başladı.

PARAYI YATIRAN DİBİ GÖRMÜŞTÜ, BİRDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Piyasaya sürülen yeni Luna’lar kısa süre içerisinde 10 doların üzerine çıksa da Luna Classic hala kuruşlu seviyelerde işlem görüyordu. Son 3 işlem gününde gösterdiği fiyat hareketiyle Luna Classic adeta küllerinden doğdu.

YÜZDE 70 PRİM YAPTI

Nisan ayında 120 dolar seviyelerinden işlem gören Luna resmen sıfıra inmişti. Luna Classic geçtiğimiz gün yüzde 35’ten fazla yükselerek yatırımcıların dikkatini çekti.

Son 3 işlem gününde ise Luna Classic’te kazanç yüzde 70’e dayandı. 0.00005861 dolardan işlem gören Luna Classic geçtiğimiz gün değerinden bir sıfır atarak 0.00010194 dolara kadar yükseldi.

YENİ LUNA’DA SERT HAREKETLER GÖRÜLMEDİ

Öte yandan yeni Luna’nın fiyatı bugün 2.32 dolardan işlem görüyor. Luna Classic yüzde 70 değer kazansa da yeni Luna’da sert hareketler görülmedi.

YATIRIMCILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Terra ekosisteminin yeni bir güncelleme yayınlayarak Luna’ları bölmesi kripto para yatırımcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bazı yatırımcılar piyasaya sürülen yeni Luna’lara sahip olurken, bazı yatırımcıların elinde hala eski Luna’lar bulunuyordu.

Terra ekosisteminde gerçekleşen çöküş sonrası birçok yatırımcı Luna’da resmen vurgun yapıldığını düşündü. Bu gelişme çok sayıda yatırımcının kripto paralara küsmesine yol açarken, son dönemde dijital varlık borsalarında işlem hacmi epey düştü.

YENİ YATIRIMCILARA DİKKAT ÇEKEN UYARI

Özellikle kripto para piyasasına yeni girecek olan yatırımcıların dikkatli olmaları öneriliyor. Böyle bir durumda işlem yapmadan önce dijital varlıkların iyi analiz edilmesi gerekiyor. Piyasada iyi bir teknolojisi olmayan sadece spekülatif amaçlı birçok kripto para bulunuyor.

Bu varlıklara yatırım yapanların paraları bir günde sıfıra inebilirken, çok yüksek miktarda kazançlar da elde edilebiliyor. Bitcoin ve Ethereum gibi yüksek hacimli dijital varlıkların diğer kripto paralara göre daha güvenli bir yatırım aracı olduğunu söylemek mümkün.