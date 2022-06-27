Dev bankadan Bitcoin yatırımcılarına uyarı

Haziran ayının ortalarına doğru yoğun satış baskısı altında kalan Bitcoin, 17 bin 622 dolara kadar gerileyerek 1.5 yılın en düşük seviyesini görmüştü. Lider coin bu tarihten sonra 20 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıkarak temkinli bir seyir izliyor.

YATIRIMCILAR KRİTPO PARA PİYASASINDA ÖNÜNÜ GÖREMİYOR

Son günlerde 20 bin dolar seviyesi civarında hareketini sürdüren Bitcoin’de yatırımcılar işlem yaparken tedirginlik yaşıyor. Son haftalarda adeta büyük çöküş yaşayan kripto paralarda yatırımcılar ‘yeniden bir düşüş olacak mı?’ korkusunu yaşıyor. Bu sebeple kripto para piyasasında işlem hacminin azaldığı gözleniyor.

Bitcoin bugün 21 bin 256 dolardan işlem görürken, Ethereum ise 1218 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ethereum, 18 Haziran tarihinde 881 doları görerek sert düşüşe imza atmıştı.

Yatırımcıların son günlerde piyasada işlem yaparken dikkatli olmaları öneriliyor. Kripto para piyasasında güvenli liman olarak görülen dijital varlık Bitcoin olarak öne çıkıyor. Altcoinlerin volatilitesi daha yüksek olurken, yatırım yapanların paraları bir günde buhar olabiliyor.

En son Terra ekosisteminin sabit kripto varlığı UST ve LUNA’nın değerinin sıfırlanmasıyla birlikte yatırımcıların paraları buhar olmuştu. Yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum gibi daha sağlam temellere dayanan dijital varlıklara yatırım yapmaları öneriliyor.

'BITCOIN’E SAHİP OLACAKSIN VE MUTLU OLACAKSIN’

Öte yandan kripto paraların en büyük destekçisi olan MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’de düşüş yaşansa dahi desteğini sürdürüyor.

Saylor, Twitter üzerinden takipçilerine önemli bir mesaj paylaştı. Saylor, Bitcoin’e sahip olan yatırımcıların mutlu olacağını söylerken, birçok takipçisinden ise sert tepki aldı.

‘YATIRIMCILAR SATIŞ BASKISINA HAZIR OLMALI’

Ayrıca ABD’nin en büyük bankalarından JP Morgan’dan Bitcoin yatırımcılarına kritik bir uyarı geldi. JP Morgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou’ya göre Bitcoin yatırımcıları daha fazla satış baskısına hazır olmalı.

Panigirtzoglou madencilerin kripto paralarını yılın üçüncü çeyreğine kadar boşaltmaya devam edebileceğini söyledi.

JP Morgan mayıs ayında Bitcoin’in makul değerinin 38 bin dolar olduğunu açıklamıştı.