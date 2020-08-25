Macaristan faiz oranını değiştirmedi

Macaristan Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge 3 aylık mevduat faiz oranı değişmeyerek %0,60 olarak bırakıldı. Analistler de faizlerin aynı kalacağını bekliyorlardı.

Bilgi Notları:

- MNB önceki iki toplantısında faizi toplam 30 baz puan aşağı çekmişti.

- Gecelik mevduat faiz oranı -%0,05 olarak kaldı.

- Gecelik ve bir haftalık teminatlı borç verme faiz oranı %1,85 olarak kaldı.

- MNB'nin orta vadeli enflasyon hedefi +-1,00 puan olmak üzere %3,0 seviyesinde bulunuyor.

- En son enflasyon yıllık %3,8, çekirdek enflasyon %4,5 olarak açıklanmıştı.

- MNB'nin 2020 yılı toplantı takvimi:

22.09.2020

20.10.2020

17.11.2020

15.12.2020