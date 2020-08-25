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25.08.2020 - 15:23 |

Macaristan faiz oranını değiştirmedi

Macaristan Merkez Bankası faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

Macaristan faiz oranını değiştirmedi
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Macaristan Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge 3 aylık mevduat faiz oranı değişmeyerek %0,60 olarak bırakıldı. Analistler de faizlerin aynı kalacağını bekliyorlardı.

Bilgi Notları:

- MNB önceki iki toplantısında faizi toplam 30 baz puan aşağı çekmişti.

- Gecelik mevduat faiz oranı -%0,05 olarak kaldı.

- Gecelik ve bir haftalık teminatlı borç verme faiz oranı %1,85 olarak kaldı.

- MNB'nin orta vadeli enflasyon hedefi +-1,00 puan olmak üzere  %3,0 seviyesinde bulunuyor.

- En son enflasyon yıllık %3,8, çekirdek enflasyon %4,5 olarak açıklanmıştı.

- MNB'nin 2020 yılı toplantı takvimi:

22.09.2020
20.10.2020
17.11.2020
15.12.2020

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