25.08.2020 - 15:23 |
Macaristan faiz oranını değiştirmedi
Macaristan Merkez Bankası faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.
Macaristan Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge 3 aylık mevduat faiz oranı değişmeyerek %0,60 olarak bırakıldı. Analistler de faizlerin aynı kalacağını bekliyorlardı.
Bilgi Notları:
- MNB önceki iki toplantısında faizi toplam 30 baz puan aşağı çekmişti.
- Gecelik mevduat faiz oranı -%0,05 olarak kaldı.
- Gecelik ve bir haftalık teminatlı borç verme faiz oranı %1,85 olarak kaldı.
- MNB'nin orta vadeli enflasyon hedefi +-1,00 puan olmak üzere %3,0 seviyesinde bulunuyor.
- En son enflasyon yıllık %3,8, çekirdek enflasyon %4,5 olarak açıklanmıştı.
- MNB'nin 2020 yılı toplantı takvimi:
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