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Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı

Macaristan Merkez Bankası (MNB), politika faizini 30 baz puan artırma kararı aldı.

27.07.2021 - 17:53 | | AA
Macaristan Merkez Bankası politika faizini artırdı

MNB tarafından yapılan açıklamada, yüzde 0,90 olan politika faizinin, 30 baz puanlık artışla yüzde 1,20'ye yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu artışın tek sefere mahsus olmadığı, enflasyonun MNB tarafından belirlenen hedefe ulaşıncaya kadar faiz artırımının devam edeceği belirtildi.

MNB, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,2, 2022'de 5,5 ve 2023'te ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörüyor. MNB, faizleri yaklaşık 10 yılın ardından ilk defa geçen ay artırma kararı almıştı.

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